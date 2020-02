Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zukunftsmusik: Einmal zu Fuß rund um den See

Jetzt gilt es. Alles bisher war gut und wichtig – aber doch nur Vorbereitung. Was wird, steht (noch) in den Sternen. „Wir müssen erst einmal aufgenommen werden!“, sagt Katja Schneevoigt von der Thüringer Landgesellschaft am Dienstagabend auf dem Saal der Gaststätte „Zum durstigen Willi“ in Straußfurt. Wir – das sind in diesem Fall Straußfurt sowie Henschleben und Vehra, die sich gemeinsam als „Dorfregion“ auf den Weg gemacht haben. Erklärtes Ziel ist es, Fördermittel zu akquirieren. Für die Kommune, für Privatleute, Vereine, Firmen, für das Dreierbündnis insgesamt. Aufnahme erhoffen sie sich in das Dorferneuerungsprogramm. Der regionale Ansatz, so erläutert es Schneevoigt, sei gewählt worden, weil er die Chancen nach den überarbeiteten Kriterien verbessere.

Vorleistungen sind erbracht, Antrag kann gestellt werden Im Vorjahr haben Straußfurt und Co. mit der Thüringer Landgesellschaft als beratendem Planungsbüro Anlauf genommen, einen Antrag auf Förderung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes gestellt. Das wurde inzwischen erarbeitet. Ein moderiertes Seminar fand statt. Ein Dorfentwicklungsbeirat wurde gegründet. Bestandserhebungen erfolgten und wurden analysiert, Maßnahmen wurden formuliert, Projektideen entwickelt und ein Flächenkataster erstellt. Als Straußfurter Plus wurde in der Stärken-Schwächen-Analyse u.a. die gute infrastrukturelle Erschließung herausgearbeitet. Foto: Jens König Die Träger öffentlicher Belange sind einbezogen und 4 Teilbereichsentwürfe gefertigt. Nach der Informationsveranstaltung am Dienstag, die rund 30 Interessierte verfolgten, bleiben noch ein paar Tage Zeit. etwas mehr als zwei Wochen. Mitte März soll die Aufnahme ins Dorfentwicklungsprogramm 2021 bis 2025 beantragt werden. Förderstelle ist das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR). Amt entscheidet im Sommer/Herbst über die Aufnahme Katja Schneevoigt hofft, dass das Amt noch im Sommer, spätestens im Frühherbst den erhofften positiven Bescheid ausstellt. „Wir haben gute, praktische, schöne Vorschläge formuliert“, ist sie sich sicher. Die (vorläufige) Liste umfasst allein 38 kommunale Vorhaben, 16 in Straußfurt, 12 in Henschleben, 10 in Vehra. Dazu kommen bisher 11 private (6/2/3). Bei positivem Bescheid könnte 2021 mit der geförderten Umsetzung begonnen werden, wobei jede Einzelmaßnahme durch ein gesondertes Genehmigungsverfahren muss. Anträge fürs erste Jahr müssten per 15. Januar 2021 gestellt sein. Auch für die Folgejahre bis 2025 wäre der Stichtag in der Januarmitte. Geld flösse letztmalig sogar noch 2026 oder gar 2027 (bei Verpflichtungsermächtigungen). Erfasste Ideen reichen von Radwegenetz-Ausbau bis zum Bürgerpark Die nach Brainstorming formulierten Ideen umfassen auf der Hand liegendes wie die weitere Entwicklung von Straußfurts Bürgerhaus oder die Umgestaltung des Henschlebener Ortskerns und die Schaffung von Barrierefreiheit und Verweilqualität sowie E-Mobilitätseinrichtungen an Bushaltestellen wie auch Spannendes wie die Umgestaltung der Brache der ehemaligen Straußfurter Zuckerfabrik zum Bürgerpark. Nabu-Vogelexperte Tino Sauer stimmt regelmäßig beim „Birdwatch“-Tag auf das Naturspektakel am Rückhaltebecken ein. Foto: Jens König Weitere Kernpunkte sind die Schaffung von Radwegeverbindungen von Straußfurt nach Henschleben sowie von Vehra nach Werningshausen. Eine andere Idee betrifft die Schaffung eines Rund-Wanderwegs um den Stausee als Beitrag zum Tourismus. Möglichkeiten zur Vogelschau sowie eventuell ein Holzsteg in den See hinein oder einen terrassenförmigen Sitzstreifen am Ufer sowie die Ordnung des ruhenden Verkehrs sind in der Diskussion. Auch wenn das alles allein schon wegen der vielen einzubeziehenden Eigentümer sowie zu berücksichtigender Interessen (Naturschutz, Wasserwirtschaft) hoch kompliziert werden könnte. „Vielleicht müssen wir sogar für jedes Hinweisschild einen gesonderten Bauantrag stellen“, mutmaßt Katja Schneevoigt. Sie stört das erst einmal wenig. Bei Aufnahme ist Bürgersprechstunde vorgesehen In der Dorferneuerung dürfen Kommunen auf einen Fördersatz von 65 Prozent und Privatleute auf 35 Prozent der Bruttokosten hoffen. Für Firmen sind es 35 Prozent der Nettokosten. Die Thüringer Landgesellschaft berät zu den Details. Auch bei der Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt kann nachgefragt werden. Bei Aufnahme in das Programm soll es eine Bürgersprechstunde geben.