Zum Rathaussturm kommt in Sömmerda gleich mehrfach der Arzt

Angst vorm Corona-Virus brauchte am Donnerstag zum Rathaussturm des Faschingsclubs Rot-Weiß Sömmerda keiner zu haben. Ärzte und Krankenschwestern gab es getreu dem FCR-Motto „Fasching bis der Arzt kommt“ im Überfluss.

Landrat Harald Henning hatte dennoch vorgesorgt. Sicherheitshalber hatte er sich in einen Ganzkörperschutzanzug gehüllt und sich Oberarzt Dr. Schneider, Dezernent Johannes Schneider, und Schwerstern-Schülerin Sandra, Sandra Nachsel vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit, an die Seite geholt. Die Narren ließ er wissen, dass die Amtsärztin das Landratsamt in Quarantäne versetzt habe. Er witzelte, dass das sicher ein fieser Trick sei, um den „Laden zu übernehmen“.

Mit seiner Regel der Hygiene – einem Kussverbot für die nächsten Tage – verpasste er den Narren eine bittere Medizin, die die nicht schlucken wollten. Der obligatorische Krawattenschnitt erfolgte dennoch, genauso wie die Übergabe des aktuellen Ordens an den Hausherrn und die Polonaise. Zuvor hatten die Trommelgruppe des FCR für mächtig Stimmung gesorgt und die beiden Tanzmariechen Leni Kalkuhl und Leonie Steinmetz ihr Können gezeigt. Viel Beifall gab es für den Showtanz „Film ab!“, den die Mitglieder des Tanzsportvereins aufs Parkett gelegt hatten. Harald Henning dankte dem FCR-Präsidenten Steffen Voigt und seinem Team für die tolle Show und schickte seine Mannschaft zurück ins Büro.

Orlishäuser Gardisten konnten der Übermacht der närrischen Rathausstürmer nicht standhalten Foto: Peter Hansen

Als Narrenklinik mit Notaufnahme präsentierte sich das Rathaus. Für Oberarzt Ralf Trinkmann (Hauboldt) passt das Motto ganz wunderbar zur Verwaltung. Parallelen zog er nicht nur mit der Poststraße, in der sich einst die Poliklinik befunden hat. Auch im Rathaus werden Finanzspritzen für so manches Vereinsfest verteilt, Schlammpackungen im Mühlgraben verschrieben und Privatpatienten der Bauch gestreichelt.

Sein Pflegepersonal verteilte süße Pillen und ließ die zahlreichen kleinen und großen Patienten im Nu gesunden. Sogar für den Notstand in Erfurt wusste er Rat. „Harald, nur Mut und ganz ohne Witze. Wir machen im Landtag eine Doppelspitze!“, rief er in Richtung Landratsamt.

Die Narren waren nicht zu bändigen und bezwangen die tapferen Orlishäuser Gardisten, um ins Rathaus zu gelangen. Steffen Voigt ergatterte den Rathausschlüssel. Dazu gab es Feuerschüsse der Schützengilde Sömmerda und bunten Luftschlangenregen.

Die Trommelgruppe des FCR sorgt beim närrischen Banküberfall für mächtig viel Stimmung. Foto: Peter Hansen

Auch den Finneck-Werkstätten hatten die Narren einen Besuch abgestattet. Der Banküberfall in der Sparkasse gehörte ebenso zu den Höhepunkten. Julia Voigt, das Tanzmariechen der Sparkasse Mittelthüringen, zog unter anderem hier die Blicke auf sich.