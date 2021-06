Zwei Diebe in die Flucht geschlagen - In Tiefgarage festgefahren - Betrunkener Kurierfahrer überschlägt sich

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Sömmerda.

Betrunken überschlagen

Am Montagmorgen wurde die Polizei in Sömmerda in die Schallenburger Straße gerufen. Kurz vor Schallenburg war ein Kurierfahrer mit seinem Citroen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem leicht verletzten Fahrer Alkoholgeruch fest. Der 67-jährige Mann pustete fast 1,5 Promille. Zur weiteren Beobachtung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Zwei Diebe in die Flucht geschlagen

Ein 35-jähriger Mann wurde Montagabend stutzig, als er kurz vor Mitternacht aus dem Keller seines Wohnhauses in der Professor-Semmelweis-Straße in Sömmerda Geräusche wahrnahm. Er ging der Sache auf den Grund und schaute nach dem Rechten. Im Keller stieß er auf zwei sichtlich überraschte Diebe, die sich gerade an einem Verschlag zu schaffen gemacht hatten. Ohne Beute ergriff das Duo die Flucht. Trotz eingeleiteter Fahndung der Polizei wurden die Männer nicht mehr gefasst.

In Tiefgarage festgefahren: 9000 Euro Schaden

Am Montagmorgen wurde die Sömmerdaer Polizei um Hilfe gerufen. Eine 35-jährige Autofahrerin war in der Kölledaer Straße in eine Tiefgarage gefahren und hatte sich dabei mit der Höhe ihres Chevrolets verschätzt. Sie blieb mit ihrem Auto an einem Querträger der Tiefgarage hängen und fuhr sich fest. Durch den Unfall wurde Sachschaden von etwa 9.000 Euro verursacht.

