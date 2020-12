Zwei Meilensteine für Tourismusverband „Thüringer Becken“

Der Tourismusverband „Thüringer Becken“ will eine Geschäftsstelle im Salzmann-Haus in Sömmerda beziehen. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Landkreis. Der Verband will seine Arbeit professionalisieren und richtet ein Büro im Salzmann-Haus in Sömmerda ein. Bernd Körber wird Geschäftsstellenleiter.

Der Tourismusverband „Thüringer Becken“ wartet mit zwei Neuigkeiten auf. So startet die Körperschaft nicht nur mit einer Geschäftsstelle, sondern auch mit einem Geschäftsstellenleiter ins neue Jahr. Wie Vorsitzender Steffen Hädrich informiert, wird der Verband ab Januar im Salzmann-Haus in Sömmerda ansässig sein. „Wir haben mit der Stadt Sömmerda einen Mietvertrag abgeschlossen“, erklärt er. Für die Mitglieder erfüllt sich damit ein langgehegter Wunsch, Büroräume an einem zentral gelegenen Ort in Sömmerda zu beziehen. „Das Salzmann-Haus ist ideal. Es befindet sich mitten in der Stadt. Es gibt ausreichend Parkplätze und die Wege zur Stadt- und Kreisverwaltung sowie zu weiteren Partnern sind kurz“, so Hädrich.