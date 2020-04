Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweite Chance für Vereine auf mehr Unterstützung

Der Landkreis Sömmerda möchte die Vereine und das ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement noch stärker fördern. Um genau zu verstehen, wo bei den Vereinen der Schuh drückt, startete im März eine Vereinsbefragung mit dem Ziel, die Unterstützung für ehrenamtliches Engagement noch besser am tatsächlichen Bedarf der Vereine zu orientieren, teilt das Landratsamt mit. Alle Vereine im Landkreis, von denen die Kontaktdaten vorlagen, wurden per E-Mail oder Brief aufgerufen, bis zum 27. März an der Online-Befragung teilzunehmen. Alle, die es bis dahin nicht geschafft haben, bekommen eine zweite Chance: Um möglichst viele Vereine zum Mitmachen zu ermutigen und damit eine große Datenmenge zur Auswertung zu bekommen, hat der Landkreis den Befragungszeitraum bis zum 30. April verlängert. Vereine, die das Anschreiben vom Landkreis erhalten haben, sollen den dort aufgeführten Link und ihr individuelles Passwort nutzen, um an der Online-Befragung teilzunehmen. Als kleinen Dank verlost der Kreis unter allen Befragungsteilnehmern eine Prämie von 5 x 100 Euro für die Vereinskasse. Zu beachten sind die Hinweise am Ende der Befragung.