Zwergseidenhähne bieten verlässlichen Morgenweckruf

Sömmerda. Zwei aparte Seidenhähnchen hat das Tierheim Weißenburg in Sömmerda anzubieten.

Hühnerhaltung ist in Mode gekommen. Wer ein Stückchen Land sein Eigen nennt, legt sich – seit geraumer Zeit – gern auch gefiederte Nachbarn zu. Allein das morgendliche Frühstücksei ist die mit der Hühnerhaltung verbundene Arbeit wert. Und wer erst einmal Federvieh in den Familienkreis aufgenommen hat, will das bald nicht mehr missen.

Mit einem Frühstücksei können die beiden Zwergseidenhühnchenmixe aus dem Tierzentrum Sömmerda zwar nicht dienen. Handelt es sich doch um schmucke Hähnchen, ein Bruderpaar, gerade mal ein halbes Jahr alt. Allerdings überzeugen die flotten Gesellen mit dem Angebot, allmorgendlich ihre Besitzer mit einem beherzten Weckruf aus den Federn zu holen. Und nicht zuletzt, so ist man im Tierheim überzeugt, erfreuen die Zwergseidenhähne jeden mit ihrem Aussehen. „Die beiden Brüder sind sehr niedlich anzusehen und sicherlich eine hübsche Zierde für jeden kleinen Hühnergarten“, heißt es. Seidenhühnchen werden gewöhnlich sehr zutraulich und können auch Kindern die Freude an diesen plüschigen Tierchen nahebringen.

Interessenten können sich unter Tel. 0171/640 85 70 melden