17 Personen wurden bislang im Kyffhäuserkreis getestet, die das Virus in sich trugen (Symbolfoto).

Zahl der Coronafälle im Kyffhäuserkreis auf 17 gestiegen

Die Zahl der Coronafälle ist im Kyffhäuserkreis auf 17 gestiegen. Aktuell werden fünf Personen als genesen geführt, teilte das Landratsamt am Donnerstagmorgen mit. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl, wie viele Menschen sich im Landkreis zudem vorsorglich in Quarantäne begeben mussten, gebe man nicht bekannt, so der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Bislang muss kein Infizierter im Krankenhaus behandelt werden. Es habe bislang keinen schweren Verlauf der Krankheit gegeben, so Thiele.

Coronafall im Reha-Zentrum Bad Frankenhausen: 23 Mitarbeiter in Quarantäne