Wegen des Corona-Virus fallen am Theater alle Vorstellungen bis 31. März aus. Darunter auch die Musikrevue „Tausendmal berührt“

Theater sagt Vorstellungen ab

Wegen der wegen des Corona-Virus vom Gesundheitsamt des Wartburgkreises herausgegebenen Vorgaben für Menschenansammlungen sagt das Eisenacher Landestheater alle Vorstellungen zunächst bis 31. März ab. Man komme damit „unserer gesellschaftlichen Verantwortung, das Verbreiten des Virus möglichst zu vermeiden“ nach. Bereits gekaufte Karten können telefonisch oder per Email an kasse@landestheater-eisenach.de an der Theaterkasse umgetauscht oder zurückgegeben werden. Die sonst anfallende Stornogebühr von 3 Euro entfällt. Die Abonnenten würden zeitnah informiert.