Erfurt Der Thüringer Zoopark in Erfurt hat seine Magischen Lichternächte am Freitagabend gestoppt.

Über seine Facebook-Seite hatte der Zoopark in Erfurt am Freitagabend mitgeteilt, dass "Aufgrund einer aktuellen Anordnung" die Türen für "die Magischen Lichternächte ab sofort geschlossen" bleiben. Genauere Informationen über den Grund sollen "später folgen", so der Zoo weiter in seinem Post.

Einige Facebook-Nutzer hatten ihren Unmut über die kurzfristige Absage kundgeteilt, andere über den nicht eingehaltenen Abstand der Anwesenden am Eingang des Zooparks.