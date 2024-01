Bad Langensalza. Mensch und Maschine an der Belastungsgrenze - Einsatzkräfte kämpfen stundenlang bei Eiseskälte gegen die Flammen.

Stundenlang kämpften die Feuerwehrleute in der Nacht zu Donnerstag gegen den Brand: In Bad Langensalzas Ortsteil Aschara stand eine Scheune in Flammen. Gegen 19 Uhr waren die Einsatzkräfte aus Bad Langensalza, Aschara und Eckardtsleben alarmiert worden.