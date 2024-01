Bad Langensalza. Einmal in der Woche können Kinder und Jugendliche im Café Meraki gemeinsam neue Gerichte kochen lernen. Im Vordergrund stehen Gemeinschaft und Spaß.

„Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Nick Böttner vom Verein Zwischenwelten (Zwiwel). Acht bis zehn Kinder kommen jeden Montag in das Café Meraki in Bad Langensalza, um ihre Rezeptideen umzusetzen und mit den anderen Kindern zu teilen. „Viel mehr passen auch nicht in die Küche“, ergänzt Böttner.