Bad Tennstedt. Der BAC-Chef Dirk Blankenburg sagt, man kann Hilfe nicht mit Geld aufwiegen. Er sichert den Sitz der Rettungswache in Bad Tennstedt, damit die Menschen der Region in Notfällen schnell Hilfe erhalten. Warum das auch ein Quantensprung für die Rettungskräfte ist.

Der Unternehmer Dirk Blankenburg baut in Bad Tennstedt eine neue Rettungswache. Der Spatenstich erfolgte am Dienstag. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das dort Mieter sein wird, soll spätestens im Mai einziehen. Damit sichert der BAC-Chef den Rettungswachen-Sitz in Bad Tennstedt für die Zukunft, was der Stadt, den Bürgern und auch seinem Unternehmen zugutekommt.