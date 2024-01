Bad Langensalza. Diyan Georgiev und Rumyana Werner setzen auf eine vielfältige Speisekarte. Das Angebot soll nach und nach wachsen.

Mehr als nur Schnitzel – unter diesem Motto hat Diyan Georgiev das Bonifacius-Stübchen in Bad Langensalza gemeinsam mit seiner Mutter Rumyana Werner übernommen. Schnitzel- und Steakgerichte waren das Aushängeschild der Vorgänger. Verloren gehen soll diese Tradition der Gaststätte keineswegs, wie schon am neuen Namenszusatz „Schnitzel & Steak Haus“ zu erkennen ist. Er habe die Schnitzelkarte sogar erweitert, sagt Georgiev: „Aber es gibt auch viele Leute, die wollen kein Schnitzel.“ Also stehen seit Anfang Januar auch italienische Pastagerichte, argentinische Steaks, Filetpfannen und Fisch auf der Speisekarte.