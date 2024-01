Mühlhausen. Mehr als 30 Feuerwehrleute aus Mühlhausen und Görmar sind im Einsatz.

In einer Halle der Filiale der Großhandelskette Metro in Mühlhausen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 30 Rettungskräfte sind im Einsatz. Kurz nach 22 Uhr lösten die Rauchmelder den Alarm aus. Daraufhin rückten Feuerwehrleute aus Mühlhausen, von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr, sowie die Freiwillige Feuerwehr Görmar ins Gewerbegebiet Trift aus.