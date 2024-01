Mühlhausen. Der Obermarkt in Mühlhausen platzte am Donnerstagabend fast aus allen Nähten. Was war der Grund für diesen Menschenauflauf?

Parteien, Kirchen und Verbände hatten für Donnerstagabend zu einer Demonstration in Mühlhausen auf dem Obermarkt aufgerufen. Das Motto lautete: Demokratie verteidigen. Thema des Abends waren die Verteidigung von Menschenrechten und der Demokratie. Nur diese böten die Möglichkeit, die Meinung frei zu äußern. Die Demonstration wollte mehr sein als ein „Wir sind gegen Rechts“. Man dürfe allerdings die Ursachen für das Erstarken der Extremisten nicht aus den Augen verlieren.

Die Veranstaltung zog zahlreiche Teilnehmer an, die friedlich für ihre Überzeugungen eintraten. Bürgerinnen und Bürger, Vertreter verschiedener Altersgruppen versammelten sich auf dem Obermarkt, um gemeinsam ein Zeichen für die Stärkung demokratischer Werte zu setzen. Transparente mit Appellen zur Meinungsfreiheit und Solidarität wurden geschwenkt.