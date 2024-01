Bad Langensalza. Seit 30 Jahren ist die Gaststätte „Zur Weintraube“ im Besitz der Familie Anton. Das Gasthaus gibt es aber schon seit gut 600 Jahren.

„Unser Leben hat sich immer hier in der Weintraube abgespielt“, sagt Alexandra Anton-Dollhofer über ihre Jugend und die ihres Sohnes Max. Hausaufgaben haben sie am runden Tisch neben dem Eingang gemacht; Max habe schon als Kind beim Bierzapfen helfen wollen. Begeisterung für die Gastronomie liegt in der Familie.