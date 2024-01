Bad Langensalza. Steigende Besucherzahlen in zwei städtischen Einrichtungen. Was ist in diesem Jahr geplant?

Fast 10.000 Besucher kamen im vergangenen Jahr in die beiden städtischen Museen in Bad Langensalza. Das Stadtmuseum im Augustinerkloster verzeichnete dabei den größeren Zuwachs um 1200 Gäste auf fast 4500. Im Apothekenmuseum wurden gut 5200 Besucher gezählt und damit 400 mehr als im Jahr zuvor.