Mühlhausen. In Mühlhausen öffnet ein modernes Handwerker-Bildungszentrum: Die Akademie für Haustechnik. Ziel ist es, Handwerker optimal auf aktuelle Herausforderungen vorzubereiten. So sollen die Kursteilnehmer fit gemacht werden.

Die riesigen Hallen am Mühlhäuser Lindenhof, die einst von Bundeswehr und Industrie genutzt wurden, sind seit einigen Wochen das Zuhause der Lindenhof-Akademie. ­­Und noch mehr. Vor wenigen Tagen bezogen die Macher der Akademie auch das L-förmige Gebäude am einstigen Exerzierplatz, in dem bis vor Monaten noch das Impfzentrum auf dem heutigen Lindenhof beheimatet war. Jetzt machten sich auch Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) und Christian Fröhlich von der Wirtschaftsförderung der Kreisstadt ein Bild vom Schulungskonzept und dem bisher umgesetzten.