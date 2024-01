Mühlhausen. Einmal die Woche bietet die Bäckerei Müller seit diesem Jahr Gebäck für Menschen mit Glutenunverträglichkeit an. Hochsensible müssen trotzdem vorsichtig sein.

Glutenfrei - die Nachfrage nach Produkten ohne das Klebeeiweiß, das in Getreidearten wie Weizen, Dinkel oder Roggen enthalten ist, wächst seit einigen Jahren immer mehr. Das Protein ist wichtig für die Konsistenz von Teigen, kann Menschen mit der Autoimmunerkrankung Zöliakie oder einer Unverträglichkeit aber große Probleme bereiten. In Supermärkten, Großstädten oder per Bestellung findet man die Ersatzprodukte aus Reis- oder Maismehl, in der Bäckerei um die Ecke wird es jedoch schwierig. Die Nachfrage sei da, sagen Sandra Helbing von der Bäckerei Hellmund in Bad Tennstedt und Sylvia Leister von der Bäckerei Mehler in Mühlhausen. Um eine Verunreinigung mit glutenhaltigem Mehl zu vermeiden, brauche man getrennte Räume und Geräte, was man nicht leisten könne.