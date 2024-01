Bad Tennstedt. Ein buntes und breites Sortiment an Souvenirs und Geschenk-Artikeln will die Tourist-Information in Bad Tennstedt anbieten. Warum sie sich davon auch selbst einen Nutzen erhofft.

Die Tourist-Information in Bad Tennstedt vermietet Regalfächer in ihrer Vitrine an Ladenbetreiber, Händler und Kreative der Region. Ziel ist es, das Souvenir-Angebot zu erweitern und zugleich mehr Service zu bieten. Auch will sich die Tourist-Info damit als feste Anlaufstelle etablieren und davon selbst profitieren.