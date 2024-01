Grabe. Baumfällungen am Spielplatz in Grabe. Aus Verkehrssicherheitsgründen müssen insgesamt elf Pappeln weichen. Doch es gibt Hoffnung, umfangreiche Ersatzpflanzungen sind bereits geplant.

Um die Sicherheit am Spielplatz im Mühlhäuser Ortsteil Grabe weiter gewährleisten zu können, werden derzeit Jahrzehnte alte Bäume gefällt. Stadtsprecherin Anke Pfannstiel erklärte, dass aufgrund des Alters der Bäume alternative Erhaltungsmaßnahmen nicht mehr möglich seien. In den kommenden Jahren ist geplant, sukzessive alle Pappeln rund um den Spielplatz in der Dorfmitte zu fällen.