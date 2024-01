Mühlhausen. Nun liegt der Ball wieder im Spielfeld der Geschäftsleitung. Am Dienstag streikten die Mitarbeiter des Hufeland Klinikums Mühlhausen

Am 30. Januar befanden sich etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums in Mühlhausen im Ausstand. Sie streikten für die Zahlung eines Inflationsausgleichs in Höhe von 3000 Euro und verweisen dabei auf die Regelungen im öffentlichen Dienst. Unterstützung bekamen sie dabei von der Linken. Die Landtagsabgeordnete Cordula Eger kritisiert die Verhandlungsbereitschaft der Geschäftsführung des Hufeland Klinikums.