Schlotheim. Ehrenamtliche Rettungsschwimmer sichern Schwimmkurse und Betrieb. Der Mann der Seepferdchen geht jetzt in den Ruhestand.

Er war eine Institution im Seilerbad in Schlotheim: Frank Köhler (76) hat jetzt das letzte Seepferdchen abgenommen und den letzten regulären Dienst an der Kasse absolviert. Zumindest offiziell. Wenn Not am Mann ist, will er wieder einspringen.