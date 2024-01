Bad Langensalza. Nachhaltigkeit als Maßstab bei Angeboten vor allem für Kinder und Jugendliche: BUND erhält Bestätigung nach aufwendigem Prozess

Tausende Kinder und Jugendliche haben sich im Umweltzentrum des Naturschutzverbands Bund in Bad Langensalza schon aktiv mit Fragen der Nachhaltigkeit und schonendem Umgang mit Ressourcen beschäftigt. Nun wurde der Bildungsarbeit der Einrichtung höchste Qualität bescheinigt. Das Umweltministerium verlieh ihr das Siegel „BNE - Bildung für Nachhaltige Entwicklung“. Das wurde nun im Sitz der Einrichtung in der Burggasse gefeiert. Bei der Veranstaltung erläuterten Evelyn Höhn und Gabi Möller-Flach den aufwendigen Zertifizierungsprozess. Möller-Flach gab zudem Einblicke in das umfangreiche Bildungsangebot des Zentrums.