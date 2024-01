Mühlhausen. Am Freitag streiken die Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsbetriebe. Der Schülerverkehr findet nur bedingt statt. Wie reagieren die Schulen darauf?

Die Ankündigung kam am Dienstagnachmittag. Am 2. Februar nehmen die Mitarbeiter der kommunalen Busunternehmen kein Lenkrad in die Hand. Bei den Stadtbussen in Mühlhausen und den Bussen der Regionalbus-Gesellschaft werden die Räder stillstehen. Der Streik beginnt am Freitag um 3 Uhr und endet am Samstag um 1 Uhr.