Ein buntes Veranstaltungsprogramm hat eine Stadt im Unstrut-Hainich-Kreis wieder zusammengezurrt. Doch es gibt diesmal eine massive Änderung.

Abgespeckt ist in diesem Jahr das Veranstaltungsprogramm der Stadt Bad Tennstedt. Denn viele Angebote stießen bisher auf wenig Resonanz. Nun will sich das Team der Tourist-Information auf das konzentrieren, was gut läuft. Das sind neben den Höhepunkten wie Entenrennen oder Heimat- und Brunnenfest Veranstaltungen für Kinder.