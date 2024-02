Großengottern. Eine verbrannte Figurengruppe und jede Menge Ruß: So geht es weiter nach dem Brand in der evangelischen Walpurgis-Kirche. Was sagt die Polizei? Was hat den Brand ausgelöst?

Nach dem Brand in der Walpurgis-Kirche von Großengottern am Dienstag bleibt die Kirche bis auf Weiteres geschlossen, wie Pfarrer Matthias Cyrus und Doris Schwarzkopf als Vorsitzende des Gemeindekirchenrates mitteilen. Die Gottesdienste finden aktuell im Gemeinderaum im Pfarrhaus statt; dann ab Ostern in der Martinikirche. Für Trauerfeiern werde man mit dem Bestattungsunternehmen und der Kommune Lösungen finden. Laut Cyrus ist man „mit allen gut im Gespräch“.