Diedorf. Zum ersten Mal übernimmt beim Diedorfer Carneval Verein (DCV) ein Prinzenpaar aus Katharinenberg die Amtsgeschäfte. Gäste erwartet ein umfangreiches Programm in der närrischen Zeit.

In den 68 Jahren des Bestehens des Diedorfer Carnevalvereins 1956 (DCV) übernimmt in dieser Saison zum ersten Mal kein Diedorfer Prinzenpaar die Regentschaft zum Fasching. Dafür stehen nun Prinz Fabian I. und seine Prinzessin Emily I., die aus Katharinenberg kommen, in den kommenden närrischen Tagen im Fokus der Öffentlichkeit.