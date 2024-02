Bad Langensalza. Für Montag ist wieder zur Demonstration eingeladen. Wer sind die Redner?



Die dritte Demonstration unter der Überschrift „Sterben Landwirtschaft und Mittelstand, stirbt die Region“ findet am Montag, 5. Februar, ab 18 Uhr, wieder auf dem Neumarkt von Bad Langensalza statt. Wie die Gruppe mitteilt, werden Matthias Reinz als parteiloser Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza, Marco Hesse, Landwirt aus Neunheilingen, Thomas Ackermann vom Gartenmarkt Schönstedt und der Trainer des Handball-Bundesligisten Thüringer HC, Herbert Müller, als Redner erwartet. In Bad Langensalza hatte es am 22. Januar den Auftakt der Bauern-Demonstrationen gegeben, in der Folgewoche traf man sich auf dem Mühlhäuser Blobach, jeweils mit gut 250 Teilnehmern.