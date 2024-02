Seelsorger aus Mühlhausen meint: Worte können uns zu einem Licht der Welt machen. Wie stellt er sich das vor?

In diesen Tagen feiern die katholischen Christen das Fest der Darstellung des Herrn. Dieses Fest ist auch unter dem Namen Mariä Lichtmess bekannt. Es erinnert an die Geschichte, wie Maria und Josef ihren neugeborenen Sohn Jesus nach Jerusalem in den Tempel bringen, um ihn Gott zu weihen.