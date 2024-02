Oberhof. Eine Gruppe aus dem Mühlhäuser Schulzentrum besuchte Wettkampfstätten und feuerte Athleten an.

Schüler des Schulzentrums „Janusz Korczak“ aus Höngeda machten sich in dieser Woche auf den Weg nach Oberhof und Erfurt, um als Fans die Athleten der Special Olympics zu unterstützen. Im Eissportzentrum Erfurt besuchten sie die Wettkämpfe der Eisläufer. Tags zuvor waren sie in der Oberhofer Ski-Arena zu Gast. „Mit bestem Blick auf die Wettkampfstätte feuerten wir die Sportler in den Disziplinen Schneeschuhlauf und Skilanglauf an“, berichtet Susanne Peter vom Schulzentrum. Die Schülerinnen und Schüler aus dem Unstrut-Hainich-Kreis durften selbst auch an einem wertungsfreien Wettkampf teilnehmen und ihr Talent an verschiedenen Stationen unter Beweis stellen. Zum Schluss gab es auch für sie eine Siegerehrung und Medaillen.