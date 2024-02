Mühlhausen. Am 1. Februar startete in Mühlhausen die Aktion „Nette Toilette“. Wenn es dringend wird, dann muss man in Mühlhausen auf ein Zeichen achten.

„Pecunia non olet, Geld stinkt nicht“, das wusste schon der römische Kaiser Vespasian. Der war von seinem Sohn Tiberius kritisiert worden, weil der Herrscher fortan Geld für die Benutzung der öffentlichen Toiletten in Rom verlangte. Diese Problem stellt sich den Besuchern der Innenstadt nicht mehr. In Mühlhausen wurde am 1. Februar die Aktion „Nette Toilette“ gestartet. Diese gewährt zu kostenlosen Zugang zum stillen Örtchen auch nach Schließung der öffentlichen Toiletten.