Mühlhausen. Denkmalpflege Mühlhausen investiert rund vier Millionen Euro. Das soll aus dem Gelände in der Innenstadt werden.

Ein sensationeller Blick auf die Mühlhäuser Marienkirche und das mitten in der Innenstadt: Eine über Jahrzehnte hinweg verwahrloste Industriebrache soll zu einem attraktiven Wohnquartier werden. Der Standort gilt schon lange als einer der attraktivsten im Stadtzentrum. Trotzdem fand sich über Jahre hinweg kein Investor. Nun nimmt sich die Denkmalpflege Mühlhausen des Areals an der Ecke Herrenstraße/Marktgasse an. Der hässliche Schandfleck verschwindet.