Mühlhausen. Die Messstelle am Äußeren Frauentor verstößt laut Rechtsanwalt gegen die Richtlinie zur Verkehrsüberwachung. Ein Freifahrtschein für Raser ist das nicht.

Ein Fehler beim Einmessen des mobilen Blitzers in Vorbereitung einer Geschwindigkeitskontrolle war entscheidend für ein Urteil am Mittwoch vor dem MühlhäuserAmtsgericht. Das kippte das Fahrverbot eines Betroffenen, der am 7. September vergangenen Jahres viel zu schnell in der Mühlhäuser Johannisstraße unterwegs war.