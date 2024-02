Mühlhausen. Vom Tankstellenmitarbeiter zum Helfer in der Not: Thomas Kürbis aus Mühlhausen hat schwere Zeiten hinter sich, doch statt aufzugeben, setzt er sich für Menschen am Rand der Gesellschaft ein. Mit handwerklichem Geschick und viel Herzblut. Das ist seine Geschichte.

Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Not zu unterstützen.