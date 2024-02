Der Bürgermeister einer Stadt im Unstrut-Hainich-Kreis hat Gespräche mit den Ärzten geführt. Warum er Entwarnung geben kann.

Derzeit gibt es keinen Mangel an medizinischer Versorgung in Bad Tennstedt. Das ist das Fazit von Bürgermeister Jens Weimann (CDU) nach Gesprächen mit den Ärzten, die in der Stadt eine Praxis führen.