Mühlhausen. Was hat Thüringen mit Kaffeepflückern aus Brasilien zu tun? Ein Film im Mühlhäuser Ratskeller am Freitag soll darüber Aufschluss geben.

Auf Initiative des Kinoklubs Mühlhausen wird am Freitag, 9. Februar, der 70-minütige Dokumentarfilm „Bei den Kaffeepflückern in Brasilien: Auf den Spuren einer historischen Tragödie in Thüringen“ gezeigt. Wir sprachen mit dem Gothaer Regisseur Gerald Backhaus, der auch bekannt ist durch die Filme „Thüringen, Deine Sprache“,