Die Sparkassenstiftung Bad Langensalza unterstützt wieder die Sanierung von einigen Denkmalen im Unstrut-Hainich-Kreis. Diesmal fließt auch Geld in besondere Projekte: unter anderem geht es dabei um das Thema Tod und einen ehemaligen Stadt-Bürgermeister aus der Zeit um 1750.

Die Sanierung der evangelischen Kirche Sankt-Ägidii-Kirche in Kleinballhausen kann weitergehen. Die Sparkassenstiftung Bad Langensalza unterstützt die Arbeiten mit 4000 Euro. Derzeit soll der Turmschaft instandgesetzt werden. Weil es aus einem anderen Fördertopf nicht so viel Geld wie erhofft gab, entstand für die jetzige Etappe eine Finanzierungslücke, die jetzt die aktuelle Finanzspritze füllt.

Insgesamt fördert die Sparkassenstiftung sieben gemeinnützigen Projekte im Altkreis Bad Langensalza mit mehr als 18.000 Euro, die Spendenschecks wurden jetzt in Ballhausen überreicht. Die Gemeinde Bruchstedt bekommt 4000 Euro für die Sanierung des Denkmals für die Gefallenen und Vermissten aus dem Ersten Weltkrieg vor der Kirche. Es soll als Ort des Gedenkens und Mahnung für künftige Generationen erhalten werden. Laut Bürgermeister Dominik Gary (Freie Wählergemeinschaft Bürgerinitiative) ist das Denkmal stark verwittert.

Kirchengemeinde Bothenheilingen schafft neues Altartuch an

Bürgermeister Jan Behner (parteilos) freut sich über 4000 Euro aus dem Fördertopf. Mit der Summe soll das Denkmal für die Schlacht bei Langensalza am Ehrenhain saniert werden. Das Gefecht zwischen preußischen und hannoverschen Truppen war vor 158 Jahren das größte auf dem westlichen Kriegsschauplatz während des Deutschen Krieges. Insgesamt kostet die Restaurierung 20.000 Euro.

Die evangelische Kirchengemeinde in Bothenheilingen erhält 2000 Euro, mit denen das neue Tuch für den sanierten Altar finanziert wird. Dafür wurde laut Pfarrerin Annemarie Sommer in Kassel eine Weberin gefunden, die das sogenannte Parament entworfen und gewebt hat.

Die Natur- und Kunstwerkstatt in Thamsbrück fördert die Sparkassenstiftung ebenfalls mit 2000 Euro, die anerkannter außerschulischer Lernort ist. Der Verein kann mit dem Geld das Schulprojekt „Vergissmeinnicht“ weiterführen. Dabei werden Viertklässler an das Thema Tod herangeführt, weil es ein Teil des Lebens ist, so Antje Wollenhaupt und Mary Fischer.

Bürgermeister-Bilder wurden Bad Tennstedt zum Kauf angeboten

Auch Bad Tennstedts Bürgermeister Jens Weimann (CDU) freut sich über 2000 Euro aus dem Stiftungstopf. Mit dieser Summe kann die Stadt zwei Ölgemälde aus der Zeit um 1750 erwerben. Diese zeigen den ehemaligen Bürgermeister, Georg Ernst Schellwitz und seine Frau. Die Gemälde sind der Stadt von Privatleuten aus Eisenach zum Kauf angeboten worden, damit die Kunstwerke wieder zu ihrem Ursprung zurückkommen. Laut Weimann müssen die Gemälde dann noch restauriert werden, bevor sie einen würdigen Platz im Rathaus erhalten sollen.

Der Verein Kunstwestthüringer in Bad Langensalza will mit der Finanzspritze der Stiftung in Höhe von 500 Euro eine neue Ausstellung realisieren. Laut Vereinschefin Judith Unfug-Henning ist es geplant, Werke der aus Riga stammenden Künstlerin Kate Kalniete in der Dryburg-Galerie zu präsentieren.

Schon seit 30 Jahren unterstützt die Sparkassenstiftung Bad Langensalza gemeinnützige Einrichtungen und Vereine der Region, so Karl-Heinz Leister vom Vorstand.