Unstrut-Hainich-Kreis. Am 6. Februar ist „Safer Internet Day“. Das Motto der Präventionsmaßnahme lautet 2024 „Let‘s talk about Porno“. In diesem Jahr stehen sexuelle Straftaten im Fokus.

Den „Safer Internet Day“ gibt es seit 20 Jahren. Es ist eine Gemeinschaftsaktion der Landespolizeidirektionen und des Bundeskriminalamtes. Aufgegriffen werden jeweils aktuelle Trends bei der Internetnutzung durch Kinder und Jugendlichen. In diesem Jahr geht es unter die Gürtellinie. Das Motto lautet „Let‘s talk about Sex“ und im Fokus stehen Straftaten wie Cybergrooming, Sexting und das Verbreiten von Videos von Missbrauchshandlungen.