Ein Mann aus dem Unstrut-Hainich-Kreis will, hat sich nun mit einem Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow gewandt. Das ist sein Ziel.

Ralf Henning aus Bad Tennstedt kämpft weiter gegen die Umleitungslast in seiner Heimatstadt. Er hat einen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geschrieben. Darin bittet er, sich Gedanken zu machen, wie man künftig die Umleitung um die Stadt herumführen kann. Dabei bringt er wieder die Ertüchtigung der alten Panzerstraße ins Spiel, die aus seiner Sicht eine gute Lösung ist.