Der Vorsitzende des Verbraucherbeirats vom Verbandswasserwerk Bad Langensalza hatte nach der Erhöhung der Trinkwasser-Preise einen Offenen Brief geschrieben. Das ist nun die Reaktion darauf.

Als Spiegel der Gesellschaft hat Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) den Offenen Brief des Verbraucherbeirat-Vorsitzenden vom Verbandswasserwerk Bad Langensalza, Norbert Bugdol, bezeichnet. Die Menschen würden sich heute ohne Hintergrundwissen an Dingen aufreiben, die lang und breit diskutiert worden sind. Reinz ärgerte vor allem, dass Bugdol nicht einmal zur Sitzung kam, in der es um sein Schreiben ging. „Wenn er Ehre im Leib hätte, wäre er erschienen“, kritisierte Reinz scharf.