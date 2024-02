Mühlhausen. Verkauf bei Arko geht aber weiter. Was soll aus der Kette werden, zu der auch Hussel und Eilles gehören?

Ein Insolvenzverfahren wurde vor wenigen Tagen für die Firmen arko, Hussel und J. Eilles eingeleitet. Betroffen davon ist auch eine Filiale in Mühlhausen. Der Geschäftsbetrieb soll dort jedoch weitergehen. „Die gewohnten Ansprechpartner stehen weiter uneingeschränkt zur Verfügung“, so der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Dietmar Penzlin von der Kanzlei Schmidt-Jortzig Petersen Penzlin in Hamburg. Ziel sei eine Sanierung per Insolvenzplan. Dafür würden Investoren gesucht.