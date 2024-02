Im Unstrut-Hainich-Kreis hatte eine Stadt jetzt die Kinder und Jugendlichen zu einer Versammlung eingeladen, um in Erfahrung zu bringen, was sie sich wünschen. Nun gibt es eine Idee, die sich um das alte Schwimmbad-Gelände rankt. Und die Stadt macht ein Zugeständnis an die jungen Leute.

Die Kinder und Jugendlichen sollen in Bad Tennstedt wieder einen Anlaufpunkt erhalten. Die Stadt will prüfen, ob auf dem alten Schwimmbad-Gelände ein Teil des Areals zum Fußballspielen oder zum Fahrradfahren hergerichtet werden kann. Das ist das Ergebnis einer Einwohnerversammlung, die speziell für die Kinder und Jugendlichen initiiert wurde. Denn die Stadt hat per Beschluss festgeschrieben, dass die Heranwachsenden in Entscheidungen einbezogen werden, die sich um ihre Belange drehen.