Björn Gelbe, der Generalvertreter der Sparkassen-Versicherung, (vorn sitzend) übergab am Dienstag in Bad Tennstedt LED-Technik für die zwölf Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft an den VG-Chef Thomas Frey (links) und Vertreter der Feuerwehren. © Funke Medien Thüringen | Sabine Spitzer