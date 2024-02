Mühlhausen. So sicher sind Ökumenisches Hainich-Klinikum und Hufeland-Klinikum bei Stromausfällen.

Hunderte Haushalte in Mühlhausen waren vor zweieinhalb Wochen für längere Zeit ohne Strom. Von den Schäden, die zum massiven Stromausfall am 22. Januar in weiten Teilen der Stadt führten, war auch die Stromleitung betroffen, die das Ökumenische Hainich-Klinikum (ÖHK) versorgt. Was passiert in den Krankenhäusern der Stadt, wenn plötzlich der Strom weg ist? Geht im OP im Hufeland-Klinikum plötzlich das Licht aus? Wie gewährleistet das ÖHK die Sicherheit im Maßregelvollzug? Schließlich befinden sich hier Straftäter in Sicherheitsverwahrung.