Mühlhausen. 19.000 Haushalte sollen schnelleres Internet bekommen. Welche Teile der Stadt profitieren davon?

19.000 Haushalte in der Kernstadt und in den zehn Ortsteilen sollen bis Mitte 2027 schnelles Internet bekommen. Das beschlossen am Mittwochabend die Mitglieder des Stadtrates. „Unsere grüne Glasfaser“, ein Vodafon-Tochter-Unternehmen, will den Ausbau übernehmen und 10.000 Adressen versorgen. Dazu wird eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.