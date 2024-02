Mühlhausen. 23 Millionen Euro sind vor den Toren Mühlhausens investiert. Welche Firmen sollen ins Industrie- und Gewerbegebiet einziehen? Und wann?

Nach dem Abzug der Bundeswehr 2012 wurde 2015 der Besitz an die LEG übertragen. Inzwischen sind 19.400 Quadratmeter Nutzfläche vermietet, sind zwölf Millionen Euro in die Gebäude investiert. Hauptmieter der Gebäude ist das Landratsamt, das an diesem Standort seine Verwaltung konzentriert. Verschiedene Firmen sind eingezogen, ein Feldwebel-Gebäude auf der gegenüberliegen Straßenseite wird als Wohnheim für Mitarbeiter einer in Mühlhausen ansässigen Firma genutzt.