Mühlhausen. Mehr als die Hälfte der Straftaten des Unstrut-Hainich-Kreises passieren in Mühlhausen. Was ist laut Polizei der Grund dafür?

Die Kriminalität steigt. Landesweit. Und damit auch in Mühlhausen. Das sagte Matthias Bollenbach als Leiter der Landespolizeiinspektion Nordhausen, zu der auch der Unstrut-Hainich-Kreis gehört, am Mittwochabend vor dem Mühlhäuser Stadtrat. Die Steigerung betreffe vor allen Dingen Körperverletzungen. „Die Menschen werden dünnhäutiger“, sagte Andreas Meinken als amtierender Leiter der Inspektion Unstrut-Hainich. Mehr Delikte gebe es auch im Bereich der Eigentumskriminalität, Einbrüche in Geschäfte, in Gartenlauben manchmal, um zu klauen, manchmal, um in den Lauben zu übernachten. Besonders betroffen davon seien die Städte, und damit auch Mühlhausen. „Im ländlichen Raum herrscht eine höhere Sozialkontrolle.“ Von allen im Unstrut-Hainich-Kreis registrierten Straftaten entfallen 57 Prozent auf die Stadt Mühlhausen. Viele der Delikte seien dem Bereich der Beschaffungskriminalität zuzuordnen.