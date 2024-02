Struth. Am Donnerstag hat im Eichsfeld die heiße Phase des Karnevals begonnen. In Struth zogen die Hexen mit Schlips und Schere durch den Ort.

Am 8. Februar fielen in Struth wider die Schlipse. Die Hexen waren mit Scheren im Ort unterwegs und läuteten damit die Feierlichkeiten der fünften Jahreszeit ein. Am Abend folgte die Hexensitzung in der Festhalle mit einem zweistündigen Programm aus Tanz und Musik. Herren waren nur in Frauenkleidung zugelassen.