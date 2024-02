Alexander Volkmann über fleischliebende Dorfkinder

Freitagmorgen, halb sechs in Lengefeld im Unstrut-Hainich-Kreis. Freudentränen schießen mir plötzlich in die Augen beim Anblick des großen Batzen rohen Fleisches, der da vor mir auf der Küchen-Arbeitsplatte liegt. Na gut, es können auch die beiden großen Zwiebeln gewesen sein, die ich eben mit dem Messer bearbeitet hatte, die mich zum Weinen bringen. Während im Radio „Tears Don‘t Lie“ (Mark‘ Oh), zu deutsch: „Tränen Lügen nicht“, läuft, trockne ich die Wangen.